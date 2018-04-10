فتح باب التسجيل للراغبين بالسفر من إلى غزة عبر معبر رفح

وطن للأنباء: أعلنت سفارة فلسطين لدى مصر، عن فتح باب التسجيل للمواطنين العالقين داخل جمهورية مصر العربية والراغبين في السفر إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح البري.

ودعت سفارة فلسطين، الراغبين بالتسجيل إلى الاتصال على الأرقام (01229309930، 01021948808)، للتسجيل لدى مندوب السفارة خالد عطية، لغرض اعداد كشف بالأسماء، استعدادا لاستكمال اجراءات السفر إلى غزة في أي توقيت مناسب تحدده السلطات المصرية المختصة.

وأوضحت السفارة أنها ستقوم بنشر المستجدات المتعلقة بالسفر عبر معبر رفح البري فور توافرها من قبل الجهات المصرية.