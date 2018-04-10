دبلوماسيون: أمريكا تطلب تصويتاً بمجلس الأمن بشأن سوريا

وطن للأنباء: قال دبلوماسيون إن "الولايات المتحدة طلبت إجراء تصويت في مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء على مقترح لفتح تحقيق جديد بشأن استخدام أسلحة كيم"اوية في سوريا بعد تقارير عن هجوم بالغاز على منطقة تحت سيطرة المعارضة.

وأضاف الدبلوماسيون أن "من المرجح أن تستخدم روسيا حليفة دمشق حق النقض الفيتو ضد القرار".

ولكي يصدر القرار فإنه يحتاج 9 أصوات مؤيدة مع عدم استخدام أي من الدول الدائمة العضوية وهي روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة لحق النقض.