التشكيلة النهائية تحسم الجدل بشأن مشاركة صلاح ضد سيتي

رام الله - وطن للأنباء: أدرج المدرب الألماني، يورغن كلوب، اسم النجم المصري محمد صلاح، في التشكيلة الأساسية لفريق ليفربول الإنجليزي، الذي يستعد لخوض مباراة ضد مضيفه مانشستر سيتي، في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم

وكان صلاح متصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم (29 هدفا)، قد ترك الملعب في مطلع الشوط الثاني لمباراة الذهاب بين الفريقين الأسبوع الماضي (3-صفر لليفربول)، بعدما سجل هدفا وصنع تمريرة حاسمة.

وغاب بعدها عن مباراة فريقه السبت مع غريمه إفرتون (صفر-صفر) في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان كلوب قد أكد في مؤتمره الصحفي عشية المباراة، أنه غير واثق من مشاركة النجم الدولي المصري في مباراة الثلاثاء.

إلا أن اسم صلاح ورد في التشكيلة الأساسية لليفربول الثلاثاء، التي أتت مشابهة لتلك التي بدأت مباراة الذهاب، باستثناء غياب جوردان هندرسون بسبب الإيقاف، والذي حل بدلا منه الهولندي جورجينيو فينيالدوم.

ويعول كلوب على ثلاثي المقدمة صلاح والبرازيلي روبرتو فيرمينو والسنغالي ساديو مانيه.

أما لدى سيتي، فكان الأبرز في تشكيلة المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا، عدم مشاركة الهداف الأرجنتيني سيرخيو أغويرو أساسيا، على أن يتألف خط المقدمة لدى النادي الأزرق من البرازيلي غابريال جيسوس والإنجليزي رحيم ستيرلينغ والبرتغالي برناردو سيلفا، إضافة إلى محركي خط الوسط الإسباني دافيد سيلفا والبلجيكي كيفن دي بروين.