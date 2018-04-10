هل اقترب العدوان الامريكي على سوريا؟

رام الله - وطن للأنباء: ازدادت التوقعات التي ترجح اقدام الولايات المتحدة على شن عدوان على سوريا .

وتستند هذه التوقعات الى جملة من التطورات السياسية والميدانية في الايام الاخيرة، كان اهمها أعلان البيت الأبيض مساء اليوم، ان الولايات المتحدة لا تستبعد مشاركة عدة دول في الرد على سوريا عسكريا.

وياتي هذا الاعلان بعد ساعات من اعلان البيت الابيض إلغاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لزيارته إلى البيرو للمشاركة بالقمة الثامنة للقارتين الأمريكيتين، لأن ترامب يريد البقاء في الولايات المتحدة "للاطلاع على الاستجابة الأمريكية حول سوريا ومراقبة التطورات حول العالم."

ونقلت بي بي سي ان مسؤولينن أمريكيين قالوا أن الولايات المتحدة تدرس ردا عسكريا على ما يشتبه بأنه هجوما كيماويا في سوريا، بينما أدرج خبراء عدة منشآت رئيسية كأهداف محتملة في سوريا.

وتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برد قوي قائلا إن القرار سيُتخذ سريعا في أعقاب الهجوم الذي يُشتبه وقوعه عن طريق الأسلحة الكيميائية في مدينة دوما

من جهتها، قالت روسيا إنها لن تقبل أي اتهام للحكومة السورية بهذا الشأن دون تقديم براهن، مشيرة إلى أن محققيها لم يجدوا دليلا على حودث هجوم كيماوي في دوما.

وفي ظل ازدياد رقعة التهديدات والتصريحات، ذكرت وكالة الاناضول مساء اليوم نقلا عن صحيفتين أمريكيتين، أن مدمرة حربية أمريكية مجهزة بصواريخ تتجه نحو السواحل السورية.

وقالت “وول ستريت جورنال” إن هذا التحرك يأتي ضمن رد عسكري محتمل ، دون ان تحدد الصحيفة اسم السفينة ولا النقطة التي تحركت منها.

إلا أن صحيفة “واشنطن إكزامينر” نقلت عن مصدر عسكري في البحرية الأمريكية (لم تسمّه) قوله إن عددًا من السفن العسكرية المجهزة بصواريخ “توماهوك” تحركت من قبرص باتجاه شرق البحر الأبيض المتوسط، قاصدة السواحل السورية، ليلة أمس.

وأضافت أن من بين تلك السفن (لم تحدد عددها) السفينة الحربية “يو إس إس دونالد كوك” المجهزة بصواريخ موجهة.

وازاء هذا التحرك الامريكي، قدّر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أن الولايات المتحدة ستنفذ تهديداتها وتهاجم سوريا .

ونقلت القناة العاشرة الاسرائيلية عن مسؤول اسرائيلي وصفته بالكبير ان نتنياهو قال في نقاشات امنية مغلقة الاثنين ان الرئيس ترامب ، على الأرجح سيأمر بهجوم أمريكي على سوريا.

وقال المسؤول الإسرائيلي الكبير إن الهدف من الإعلان هو توفير الدعم السياسي لعمل عسكري أمريكي محتمل، بالإضافة إلى تحرك دبلوماسي أمريكي في مجلس الأمن الدولي.

ولم يغب التفاعل والتأييد العربي للتوجه الامريكي لضرب سوريا، اذ أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، أن المملكة قد تكون طرفا في تحرك عسكري بسوريا إذا اقتضت الظروف ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في ختام محادثاتهم في باريس، والتي تأتي بعد زيارة مطولة للولايات المتحدة الامريكية.