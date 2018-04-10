البيت الأبيض: الولايات المتحدة لا تستبعد مشاركة عدة دول في الرد على سوريا

رام الله - وطن للأنباء: أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة لا تستبعد مشاركة عدة دول في الرد على سوريا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، إنه من غير المستبعد أن تشارك عدة دول في التحرك ضد سوريا، ردا على مزاعم استخدام أسلحة كيميائية فيها.

وأضافت المتحدثة "نحن نجري محادثات مع عدة جهات، مع الرئيس الفرنسي ماكرون، ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وغيرهما، وليس فقط هذه الدول".

وأشارت سارة ساندرز إلى أن إدارتها ما زالت تعمل مع شركائها لتحديد ماهية الخطوات التالية.

وأجرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم، اتصالين هاتفيين مع الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمريكي دونالد ترامب بحثت معهما تطورات الوضع في سوريا.

روسيا اليوم