"فيسبوك" تكافئ راصدي منتهكي بيانات المستخدمين

وطن للأنباء: قالت شركة فيسبوك، إنها ستطلق برنامج مكافآت لرصد "إساءة استخدام البيانات"بهدف مكافأة من يبلغون عن أي إساءة لاستخدام البيانات من قبل مطوري التطبيقات.

جاء الإعلان قبل جلسات استماع في الكونجرس يومي الثلاثاء والأربعاء يمثل فيها الرئيس التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربرج لتوضيح كيف تمكنت شركة كمبردج أناليتيكا للاستشارات السياسية من الحصول على بيانات نحو 87 مليون مستخدم لفيسبوك بشكل غير ملائم.

وسيمنح البرنامج مكافآت للأفراد الذين يقدمون أدلة تثبت وجود تطبيق على منصة فيسبوك يجمع وينقل بيانات المستخدمين إلى طرف ثالث بغرض البيع أو السرقة أو استخدامها في برامج خداعية أو للتأثير السياسي.

المصدر: رويترز