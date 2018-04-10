محمد صلاح يقود ليفربول للتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

وطن للأنباء: خطف فريق ليفربول بطاقة التأهل إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا بعد تغلبه على فريق مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف.

وجاءت تلك المباراة في إطار لقاءات إياب ربع نهائي دوري الأبطال، في ملعب الاتحاد.

تقدم السيتي بهدف مبكر لـ"جابرييل خيسوس" في الدقيقة 2 من عمر الشوط الأول.

وضاعف زميله "ليروي ساني" النتيجة في الدقيقة 43 ولكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

وشهدت المباراة بين شوطيها شجار بين المدرب "بيب جوارديولا" والحكم أدى إلى طرد مدرب السكاي بلو.

وفي الشوط الثاني، وبالتحديد في الدقيقة 56 نجح المصري "محمد صلاح" في تسجيل هدف التعادل، قبل أن يسجل زميله "فيرمينيو" الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 77.

وسجل "إيلكاي جوندوجان" هدفًا للسيتي في الدقيقة 80 وتم إلغاءه بداعي التسلل أيضًا.

بتلك النتيجة، يتأهل ليفربول إلى نصف النهائي خاصة أن مباراة الذهاب انتهت لصالحه بثلاثة أهداف دون رد في ملعب الأنفيلد.