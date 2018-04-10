روما يقصى برشلونة من ربع نهائي دوري أبطال اوروبا

وطن للأنباء: حقق روما الإيطالي مفاجأة مدوية، بتأهله إلى دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب برشلونة الإسباني، بعدما فاز في مباراة إياب دور ربع النهائي على ملعب الأولمبيكو بنتيجة 3-0.

أحرز أهداف روما كلا من إيدين دزيكو في الدقيقة 7، ودانيلي دي روسي في الدقيقة 58، ثم أضاف كوستاس مانولاس الهدف الثالث في الدقيقة 82.

وكانت مباراة الذهاب على الكامب نو قد انتهت بفوز برشلونة بنتيجة 4-1، لتصبح النتيجة النهائية لمجموع المبارتين (4-4) ويتأهل الذئاب للمربع الذهبي بأفضلية الهدف خارج الأرض.