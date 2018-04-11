بالفيديو| صحة غزة لوطن: غاز جديد يشل الاعصاب، ونقص حاد في الأدوية

غزة-وطن للأنباء- عز الدين أبو عيشة: أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة أن جيش الاحتلال استخدم نوعاً غريباً من الغاز خلال قمعه لمسيرات العودة الكبرى على الحدود يوم الجمعة الماضي .

وقال الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة لـ وطن للأنباء أن"مستشفيات القطاع تعاني من نقص حاد في الأدوية والمعدات الطبية، وأن مخزونها أوشك على النفاد".

وأضاف القدرة إنّ" الحصيلة النهائية للشهداء والجرحى بلغت 30 شهيدًا ونحو 3 آلاف جريح، منهم 105 بحالة خطرة وحرجة، وحوالي 1340 حالة اصيبت بالأعيرة النارية الحية".

وتابع أن: "استخدام الاحتلال للأعيرة المتفجرة زاد من نسبة الشهداء، وفاقم من حالات الجرحى"، مبيناً أن"عدد الاصابات من الأطفال وصل الى 305 ، ومن النساء قرابة 80".

وكانت وزارة الصحة في غزة ارسلت نداء استغاثة للعالم والمؤسسات الحقوقية الدولية للمساهمة في كشف نوعية الغاز المستخدم في قمع مظاهرات جمعة "الكوشوك".

وأوضح القدرة أنّ الوزارة لم تعرف طبيعة الغاز المستخدم خاصة أن الطواقم الطبية لاحظت آثاراً جانبية غريبة على المصابين بالاختناق كالتقيئ، ورفع نسبة ضربات القلب لديهم، واصابة بعضهم بتشنجات عصبية.

بدوره، قال مدير عام الصيدلة في وزارة صحة غزة منير البرش لوطن إنّ" الوزارة تعاني من شح كبير في الأدوية، ونقص حاد في المعدات اللازمة لمعالجة الجرحى".

وبيّن البرش، أن جميع المحاولات للتواصل مع وزارة الصحة في رام الله، باءت بالفشل، داعيا للاسراع في ارسال شحنات أدوية قبل يوم الجمعة المقبل.