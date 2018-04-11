"التربية": موعد امتحان التوظيف في 28 من الشهر الجاري

رام الله- وطن للأنباء: قررت لجنة الامتحانات العامة في وزارة التربية والتعليم العالي؛ خلال اجتماعها، اليوم، برئاسة وزير التربية والتعليم العالي د.صبري صيدم؛ عقد اختبار المتقدمين لإشغال الوظائف التعليمية والمهنية والسكرتاريا يوم السبت 28-4-2018 في تمام الساعة العاشرة صباحاً، مشيرةً إلى أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن توزيع المتقدمين على قاعات الامتحان في المديريات التي تقدموا بطلبات فيها، موضحةً أن عدد المتقدمين للامتحان هذا العام بلغ نحو (50431) متقدم ومتقدمة؛ موزعين على (61) تخصصاً مختلفاً.

وبينت اللجنة أن زيادة عدد التخصصات المتاحة للمنافسة على الوظائف المختلفة في قطاع التربية لهذا العام مقارنة بالأعوام السابقة؛ يأتي في سياق تعزيز تكافؤ الفرص والتركيز على الجودة والتخصص بما يخدم أهداف الوزارة في تحسين نوعية التعليم وفق الاحتياجات المرتبطة بالمناهج الوطنية الجديدة.