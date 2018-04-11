التربية: "75724" طالب تقدم لامتحان "الإنجاز" هذا العام

رام الله- وطن للأنباء: ناقشت لجنة الامتحانات العامة في وزارة التربية والتعليم العالي خلال اجتماعها اليوم؛ الاستعدادات اللازمة لإنجاح امتحان الثانوية العامة "الإنجاز" في الوطن والشتات (رومانيا، وبلغاريا، وقطر)، حيث أعلنت جاهزيتها التامة لإجراء الامتحان بالشكل الأمثل.

وأشارت اللجنة إلى أن عدد الذين سيتقدموا لامتحان "الإنجاز" في الدورة المقبلة بلغ "75724" طالب وطالبة في مختلف الفروع الأكاديمية والمهنية، منهم "4967" في مدينة القدس، وأن نسبة المتقدمين من الفرع العلمي تعدت 25% لهذا العام؛ بما يشير إلى تحسن الإقبال على هذا الفرع للعام الثاني على التوالي.

وأقرت اللجنة الحالات الخاصة بالطلبة ذوي الإعاقة والبالغ عددها "150" حالة، والتي استوفت الشروط وفق التعليمات الخاصة بذلك، حيث تنوعت ما بين الإعاقة السمعية والبصرية والجسدية؛ إذ وفرت الوزارة كافة المستلزمات الكفيلة بإنجاح امتحان "الإنجاز" لهذه الشريحة المهمة، وسيتمكن عدد من طلبة هذه الفئة من التقدم للامتحان بطريقة "بريل" أو البرنامج الناطق أو بإضافة كاتب للطلبة الذين يعانون من عجز ما؛ يحول دون تمكنهم من تقديم الامتحان.

كما أقرت اللجنة تعديل برنامج الثانوية العامة الخاص بالفرع التكنولوجي، إذ تم تقديم امتحان الرياضيات للفرع التكنولوجي؛ ليوم السبت 9-6-2018 بدل يوم الاثنين 11-6-2018، وذلك لإعطاء طلبة هذا الفرع مزيداً من الوقت لدراسة امتحان البرمجة والأتمته "النظري"؛ والمقرر يوم الثلاثاء 12-6-2018.

يذكر أن برنامج الدورة الأولى من امتحان "الإنجاز" المقبلة "دورة مروان شرف"؛ يبداً هذا العام يوم السبت 26-5-2018 وينتهي يوم الثلاثاء 12-6-2018، وأن امتحان التكنولوجيا العملي يبدأ يوم الاثنين 23-4-2018 ويستمر لمدة أربعة أيام بواقع ثلاث جلسات يومياً؛ في حين يعقد الامتحان العملي الخاص بالفروع المهنية اعتباراً من يوم الاثنين 7-5-2018 وحتى يوم الخميس 10-5-2018.

وتطرقت اللجنة في اجتماعها لوضع التعليم في القدس واستهداف الاحتلال المستمر للمؤسسات التعليمية والمناهج الوطنية؛ مؤكدةً مواصلة جهود الوزارة لإسناد التعليم في المدينة المقدسة واتخاذ إجراءات حاسمة في هذا الجانب.

كما تناولت اللجنة موضوع التعليم المهني والتقني؛ وناقشت مسار التلمذة المهنية والغايات التي وضع من أجلها هذا المسار؛ والذي يهدف أساساً إلى دعم التعليم المهني والتقني وزيادة نسبة الملتحقين به؛ بما يحد من البطالة، وقد تم تشكيل لجنة متخصصة لدراسة هذا الموضوع ووضع التعليمات الخاصة بالمسار.