الاحتلال "يتخوف" من احتمال أسر جنود في الجمعة الثالثة من مسيرة العودة

رام الله-وطن للأنباء: نقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية عن مصادر أمنية ان جهودا واستعدادات حثيثة تجري في هيئة أركان جيش الاحتلال لمواجهة مظاهرات يوم الجمعة المقبلة على طول السياج المحيط بقطاع غزة.

وقالت الصحيفة ان التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن حركة حماس قد تقدم على تنفيذ عملية أسر لجنود الاحتلال إذا ما لاحظت الفرصة مناسبة وتشير التقديرات أن نسبة النجاح في تنفيذ العملية كبيرة.

وأوضحت المصادر بأنه يجب عدم الاستهانة بقدرات حماس العسكرية، وذلك في ظل أنها تجمع معلومات استخبارية بشكل دائم ومتواصل على مدار الساعة عن عمليات ونشاطات جيش الاحتلال على طول الحدود مع قطاع غزة، إضافة إلى أن خبرة حماس العسكرية قد زادت فيما يتعلق بدراسة منطقة العمليات وتحديد نقاط الضعف والوهن لدى الجيش.