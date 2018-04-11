اللجان الشعبية في الداخل تتصدى لمحاولة نبش مقبرة القسام

رام الله- وطن للأنباء: استجاب العشرات من فلسطينيي حيفا، لنداء اللجنة الشعبية للدفاع عن مقبرة القسام في بلد الشيخ- تل حنان قرب حيفا، صباح اليوم الأربعاء، وحضروا إلى المقبرة للتصدي لمحاولة نبش القبور بحجة التحقق من وجودها.

واعتبرت اللجنة في بيان أصدرته أن "هذه الخطوة من قبل الجهات الإسرائيلية هي إجرامية مرفوضة من قبلنا كأهالي وعائلات موتى مقبرة القسام وكلجنة شعبية".

يذكر أنه في خطوة خطيرة، حددت محكمة الصلح في "الكريوت" موعد جولة المختصين من طرفها، بحماية شرطة الاحتلال، في مقبرة القسّام، اليوم الأربعاء، ما أثار غضب عائلات الموتى في المقبرة.

