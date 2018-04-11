الاعلام العبري: غواتيمالا تنقل سفارتها الى القدس في 16 أيار

رام الله- وطن للأنباء: قال موقع "راوتر" العبري ان رئيس بلدية الاحتلال في القدس، نير بركات اجتمع اليوم الأربعاء، مع السفير الغواتيمالي في "تل ابيب"، ونسقا الخطوات المطلوبة لنقل سفارة غواتيمالا الى القدس، وذلك يوم السادس عشر من أيار المقبل، أي بعد أيام من الموعد المقرر لنقل السفارة الأميركية الى المدينة وفق قرار ترامب المعلن.

ويذكر ان حكومة نتنياهو فشلت في اقناع دول أخرى بأن تحذو حذو الولايات المتحدة، وان الضغوط التي مورست اميركياً واسرائيلياً لم تُجدِ في دفع دول العالم، لا لنقل سفاراتها او لوقف معارضتها المعلنة لقرار ترامب الذي انتهك القرارات الدولية.