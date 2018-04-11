بالفيديو| بلديات غزة على شفا الانهيار .. نقص في الوقود.. والميزانيات والمياه

غزة-وطن- عز الدين أبو عيشة: حذرت بلديات قطاع غزة من أزمات كارثية من المحتمل أن تضرب القطاع، نتيجة نقص حاد في كميات الوقود المشغل لخدمات البلديات، إضافة لتقلص معدلات الجباية من المواطنين ما يؤثر على طبيعة عمل البلديات.

رئيس بلدية غزة نزار حجازي قال لـوطن: "من أكبر المشاكل التي تعانيها البلدية عدم توفير مصاريف تشغيلية لتوفير خدمات للمواطنين، ولا تستطيع البلدية توفيرها من موازنتها الخاصة نتيجة ضعف تحصيل الجباية".

وأضاف: "لن تتمكن البلدية من توفير مياه الشرب، ولا تستطيع معالجة مياه الصرف الصحي، إضافة لتجميع القمامة من أماكن مكباتها، علاوة على إغلاق كامل لشاطئ بحر غزة".

بدوره، أوضح رئيس بلدية رفح أن هناك أزمة في توفير رواتب موظفي البلدية، وأن هناك مشكلة في سولار تشغيل محطات معالجة المياه والنظافة.

موقف مماثل عبر عنه رئيس لجنة الطوارئ في بلديات القطاع عبد الرحيم أبو القمبز، الذي دعا المجتمع الدولي إلى ضرورة تمويل بلديات القطاع، وإنقاذها من الانهيار التام.

وأشار إلى أنّ هناك 50% من خدمات البلديات متوقفة، ما يؤشر لوجود انهيار كامل في جميع خدمات البلديات، لافتا إلى أنّ نسبة جباية البلديات أقل من 10%.