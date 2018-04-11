صحفيون من غزة يتقدمون بمذكرة للصليب الاحمر للمطالبة بتوفير الحماية لهم

غزة - وطن: طالب الصحفيون في قطاع غزة بتشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في جرائم الاحتلال الاسرائيلي بحقهم وتوفير الحماية الدولية على ضوء الاعتداءات المتزايدة بحقهم، والتي أدت إلى استشهاد المصور الصحفي ياسر مرتجى وإصابة (43) آخرين من الصحفيين منها (14) بالرصاص الحي وبتر ساق أحدهم.

وقدمت تسعة كتل وأطر نقابية صحفية بمذكرة لمنظمة الصليب الاحمر في غزة طالبت خلالها بضرورة الوقف الفوري لاعتداءات الاحتلال بحق الصحفيين، عبر تدخل فاعل وملزم لكافة المؤسسات والاتحادات الدولية والحقوقية والإنسانية ذات العلاقة، للقيام بواجبهم في توفير الحماية الميدانية اللازمة للصحفيين أثناء تغطيتهم للأحداث.

واهابت المذكرة بمنظمة الصليب الاحمر والأمم المتحدة بالمساعدة في تخصيص أماكن آمنة للصحفيين أثناء تغطيتهم للأحداث داخل مخيمات العودة عند حدود قطاع غزة ، معتبرة ان ما شجع المحتل على هذه الاعتداءات هو صمت المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بحقوق الصحفيين وحرية الرأي والتعبير، وتخاذلها عن اتخاذ موقف عملي قوي.

ودعت المذكرة مقرر حقوق الانسان بالأمم المتحدة، لتشكيل لجنة دولية مهنية للتحقيق ميدانياً في اعتداءات الاحتلال التي ارتكبها بحق الصحفيين في الاراضي الفلسطينية وفي قطاع غزة على وجه التحديد، أثناء تغطيتهم الصحفية، بوصفها اعتداء سافر على مبادئ القانون الدولي الإنساني.

وطالبت المذكرة بتوفير معدات وأدوات السلامة المهنية اللازمة لحماية الصحفيين، وتيسير دخولها لقطاع غزة، في ظل منع الاحتلال لدخولها منذ ما يزيد عن (10) سنوات، وتسهيل مرور وسفر الصحفيين وانتقالهم عبر حاجز بيت حانون، الذي يمنع الاحتلال الغالبية العظمى من الصحفيين من عبوره.