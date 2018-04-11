التربية تعلن عن منح دراسية في سلوفاكيا

رام الله- وطن: أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الأربعاء، عن توفر عدد من المنح الدراسية في جمهورية سلوفاكيا للعام الدراسي 2018-2019، وذلك بمجال البكالوريوس؛ في تخصصات مختلفة.

وأشارت الوزارة، إلى أن تقديم الطلبات لهذه المنح يتم إلكترونيا من خلال الرابط الآتي: www.vladnestipendia.sk/en، مع ضرورة تسليم نسخة من الطلب بعد تعبئته إلكترونيا؛ مدعما بصور عن الوثائق المطلوبة، وذلك بمقر الوزارة في حي المصيون برام الله، أو في أحد مكاتب التعليم العالي في نابلس والخليل، فيما تسلم طلبات طلبة قطاع غزة بمقر الوزارة في تل الهوى، لافتة إلى أن تعبئة الطلبات إلكترونيا وتسليمها ورقيا يستمر حتى موعد أقصاه يوم الثلاثاء 15/5/2018.

ودعت الوزارة الطلبة الراغبين بالمنافسة على هذه المنح لزيارة موقعها الإلكتروني www.moehe.gov.ps للاطلاع على كامل التفاصيل.