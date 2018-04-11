لوفيغارو: مقاتلات فرنسية تتأهب في انتظار قرار لتوجيه ضربات ضد سوريا

رام الله - وطن: قالت وسائل إعلام فرنسية إن مقاتلات "رافال" تتأهب في قاعدة"سانت ديزييه" العسكرية شمال شرقي فرنسا، بانتظار قرار سياسي بتوجيه ضربة إلى أهداف في سوريا.

وذكرت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية إن قادة الجيش الفرنسي قدموا للرئيس إيمانويل ماكرون خططا عسكرية، قد يتم اعتمادها لتوجيه ضربة إلى سوريا، في حال تم اتخاذ القرار السياسي بذلك.

وأشارت الصحيفة إلى أن “القادة العسكريين يدرسون احتمال توجيه ضربة أو ضربات ضد الجيش السوري، مضيفة أنه تم عرض خطط مفصلة على الرئيس ماكرون.

ورجح خبراء ومختصون أنه في حال تم اتخاذ القرار السياسي، وإعطاء الضوء الأخضر لتنفيذ ضربات في سوريا، فإن القرار سيتم الإعلان عنه من القاعدة الجوية الفرنسية، في سانت ديزييه.

وأضافت: "يرى الخبراء العسكريون أنه إذا تم إعطاء الضوء الأخضر للقيام بالضربة فستجري من الأراضي الفرنسية، وعلى الأرجح من قاعدة “سان ديزييه"، وليس من القواعد الفرنسية الواقعة في الشرق الأوسط، أي في الأردن او الإمارات، موضحة أن هاتين الدولتين لا تريدان أن تكونا متورطتين في العمليات العسكرية ضد الدولة المجاورة لهما.

سبوتنيك