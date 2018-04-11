الاحتلال يسمح بإعادة فتح 15 محلاً تجارياً في تل الرميدة بالخليل

الخليل - وطن: سمحت سلطات الاحتلال، بإعادة فتح 15 محلا تجاريا، ودخول 15 مركبة إلى حي تل الرميدة في مدينة الخليل بعد إغلاق دام 18 عاماً.

وقال وليد وهدان الناطق باسم هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، إن جهودا بذلت من الهيئة ومن بلدية الخليل، مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي أسفرت عن السماح بإعادة فتح المحال وإدخال المركبات، وان الجهود تبذل لإعادة الحياة للحي والبلدة القديمة بشكل طبيعي.

ويفرض الاحتلال إغلاقا على الحي، ويمنع المواطنين من فتح محال تجارية، كما تمنعهم من إدخال مركبات.

"الاناضول"