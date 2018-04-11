بوتين يدعو نتنياهو لتجنب خطوات قد تزيد من زعزعة الاستقرار في سوريا

رام الله - وطن: دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، في اتصال هاتفي بينهما، إلى تجنب أي خطوات قد تزيد من زعزعة الاستقرار في سوريا وتهدد أمنها.

وقال الكرملين، في بيان أصدره مساء اليوم الأربعاء عقب المكالمة، التي أجريت بمبادرة من الجانب الإسرائيلي، إن بوتين ونتنياهو بحثا "القضية السورية، على خلفية الضربات الأخيرة التي وجهتها طائرات الاحتلال على مطار T4 الواقع في محافظة حمص".

وشدد بوتين، حسب بيان الرئاسة الروسية، "على الأهمية المبدئية لاحترام سيادة سوريا، ودعا إلى تجنب أي خطوات قد تزيد من زعزعة استقرار الوضع في هذه البلاد وتمثل تهديدا لأمنها".

روسيا اليوم