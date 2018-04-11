تيريزا ماي مستعدة لعمل عسكري بسوريا دون موافقة البرلمان البريطاني

رام الله - وطن: ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) اليوم الأربعاء أن رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي مستعدة للموافقة على مشاركة بلادها في عمل عسكري في سوريا .

وأضافت هيئة بي.بي.سي دون أن تشير إلى مصادرها أن ماي لن تسعى للحصول على موافقة برلمانية مسبقة.

إلى ذلك، أفادتمصادر اعلامية بأن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، سيتخذ قراره حول ضرب سوريا الليلة، ولكن توقيت التنفيذ غير محدد.

ووصل وزير الدفاع الأميركي، جيمس ماتيس، في وقت سابق اليوم الأربعاء إلى البيت الأبيض للقاء ترمب باجتماع غير مجدول.

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