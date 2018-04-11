الوطنية موبايل ومنتدى رواد يكرمان أعلام الرياضة الفلسطينية

غزة - وطن: كرم منتدى رواد – الحركة الرياضية الفلسطينية وشركة الوطنية موبايل في حفل مهيب أعلام الرياضة الفلسطينية من قدامى اللاعبين والرياضيين ومدراء الأندية والفرق في قطاع غزة بمناسة يوم الرياضي الفلسطيني.

وحضر حفل التكريم رئيس منتدى رواد السيد علي أبو حسنين، والرئيس التجاري التنفيذي لشركة الوطنية موبايل السيد هيثم أبو شعبان، ومجموعة من الوجهاء والمخاتير وقدامى الرياضيين ووجهاء العشائر، والشخصيات الاعتبارية الفلسطينية، إضافة للرياضيين واللاعبين ومدراء الأندية والفرق الرياضية.

وفي هذا السياق، ثمن رئيس منتدى رواد الحركة الرياضية الفلسطينية، الأستاذ علي أبو حسنين، الدور الفاعل للرياضيين الفلسطينيين، مؤكداً ضرورة الحفاظ على مكانة الرياضي الفلسطيني في كل المحافل.

وأشار إلى أن الرياضة على سلم اولوياتنا لاهميتها وتأثيرها الفاعل على جيل الشباب. معربا عن شكره وتقديره لقدامى الرياضيين الذي حملو على عاتقهم الكثير للرياضة الفلسطينية على مدار سنوات طويلة.

وأعرب عن شكره وتقديره للوطنية موبايل على ما قدمته وتقدمه في قطاع الرياضة الفلسطينية بشكل عام، ولرعاية منتدى رواد للمرة الثانية بشكل خاص، وحث الشركة على الاستمرار في رعايتها للحركة الرياضية الفلسطينية.

من جانبه، قال الرئيس التجاري التنفيذي للوطنية موبايل السيد هيثم أبو شعبان، خلال كلمته في حفل تكريم اللاعبين والرياضيين، إن الوطنية تضع على سلم أولويات مساهمتها المجتمعية دعم قطاع الرياضة الفلسطينية، الذي شهد تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، مبينًا أن الوطنية موبايل تفخر برعايتها لكرة القدم الفلسطينية طيلة السنوات الثلاث الماضية، حيث أن الشركة تقدم الرعاية لدوري المحترفين في الضفة الغربية، ودوري الدرجة الممتازة في قطاع غزة، والعديد من الفعاليات الرياضية الأخرى.

وأضاف أبو شعبان أن القطاع الرياضي الفلسطيني الذي يزدهر يومًا بعد يوم، يتخطى الصعاب ويجتاز التحديات اللكثيرة التي تقف أمامه بوجود الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم وعلى رأسه اللواء جبريل الرجوب الذي أوصل الرياضة الفلسطينية إلى العالمية.

وأعرب عن السعادة الكبيرة التي غمرت الوطنية موبايل عندما أطلقت خدماتها في قطاع غزة خلال الربع الاخير من العام الماضي منهية بذلك عصر الاحتكار الذي استمر لاعوام طويلة، وفتحت الوطنية موبايل باب حرية الاختيار أمام المواطنين بما يتناسب مع احتياجاتهم، في الوقت الذي ساهم تشغيل خدمات الوطنية موبايل في قطاع غزة بتوفير أكثر من 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

ومن الجدير بالذكر أن رعاية الوطنية موبايل لمنتدى رواد تأتي ضمن الرؤية الواضحة التي وضعتها الشركة لرعاية القطاع الرياضي الفلسطيني، لينعم الشباب الفلسطيني ببيئة رياضية مثالية، تحتضن مواهبهم، وتساهم برفع اسم فلسطين في المحافل الدولية.