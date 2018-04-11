ما هو سبب سقوط الطائرة الجزائرية؟

رام الله - وطن: عقب الخبير الأمني الجزائري أحمد ميذاب، على تَحطم طائرة عسكرية جزائرية، قائلاً: "خلل تقني هوَ من أدى إلى وقوع هذه الحادثة، وذلك وفقًا لما أكّده شهود العيان أو من خلال وحدات البحث".

وقال ميذاب، إنّ الخلل التقني أدى إلى اشتعال النار في إحدى محركات الطائرة، الأمر الذي أدى إلى سقوطها، لافتًا إلى أنَّ الطائرة التي سقطت من الطائرات الموثوق بها في الجزائر.

وأوضح ميذاب، أنَّ الطائرة التي سقطت، بَدأ استخدامها في المؤسسات العسكرية في مختلف الدول منذ 1976، ولكن في ذات السياق ليست من الطائرات القديمة، قائلاً: "هيَّ من أكثر الطائرات العسكرية استخدامًا سَواء للنقل اللوجستي أو لنقل الأفراد".