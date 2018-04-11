ماذا قالت الصحف الإسبانية عن إقصاء روما لبرشلونة؟

رام الله - وطن: هيمن خروج برشلونة غير المتوقع من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد روما الإيطالي على الصحف الإسبانية التي أبرزت أيضا تعرض مانشستر سيتي بقيادة المدرب بيب جوارديولا للإقصاء من نفس الدور أمام ليفربول.

وبشريط أصفر حمل عنوان “فشل تام في أوروبا” ، قسمت صحيفة (ماركا) غلافها لقسمين ، حيث استعانت في أحدهما بصورة للاعبي برشلونة وعلى وجوههم نظرات خيبة الأمل عقب الهزيمة بثلاثية نظيفة أمام روما ، وصورة أخرى أسفل الصفحة لجوارديولا وهو يضع يديه على رأسه بينما يتابع من مدرجات الأنفيلد هزيمة فريقه بنتيجة 2-1 أمام ليفربول في نفس الدور.

وفي عنوان جانبي على الصورة الأولى، أبرزت الصحيفة “الكارثة” التي تعرض لها فريق المدرب إرنستو فالفيردي في روما، بعدما كان فائزا في مباراة الذهاب 4-1 على ملعب كامب نو، واصفة ما حققه الفريق الإيطالي بـ”الانتفاضة التاريخية”.

وللصورة الثانية، أوضحت الصحيفة أن “السيتي سجل مبكرا لكن ليفربول لم يترك له خيارات”، مبرزة أن “بيب فقد أعصابه ما دفع (الحكم أنطونيو) ماتيو لاهوز لطرده”، في إشارة لتعرض المدرب الكتلوني للطرد عقب اعتراضه على إلغاء هدف لفريقه.

من جانبها، اختارت (آس) عنوان “سقوط الكولي”، في إشارة للقب نادي برشلونة ، مبرزة أن “روما كان أفضل من البرسا من البداية للنهاية” ، كما نقلت الصحيفة تعليق فالفيردي عقب انتهاء المباراة حين قال إن “مجريات اللعب سارت كما أراد الخصم”.​

وفي جزء صغير أسفل الصحفة الرئيسية، أبرزت (آس) أن الحكم الإسباني “ماتيو طرد جوارديولا والسيتي خسر مجددا” بعد أن خسر ذهابا بثلاثية نظيفة ، قبل أن تتطرق لتحذير مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان لفريقه من “الثقة الزائدة” قبل مواجهة يوفنتوس.

أما صحيفة “موندو ديبورتيفو” فاتشحت بالسواد، واختارت عنوان “السقوط في روما” مع صورة لفالفيردي على يمين الصفحة وأخرى للأرجنتيني ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه على اليسار ، وأضافت أن البرسا تعرض للإقصاء في ربع النهائي مجددا بعد أن اكتسحه روما على ملعب الأوليمبيكو.

وأبرزت الصحيفة الكتلونية في عنوان آخر أن “اليوفي يحتاج لمعجزة على ملعب سانتياجو برنابيو”، و”إشبيلية يتطلع لتحقيق المفاجأة أمام بايرن ميونخ” في مباراتي إياب ربع النهائي المقررتين اليوم ، فيما أكدت صحيفة “سبورت” بعنوان “فشل ليس له أعذار”، مبرزة أن برشلونة سمح بانتفاضة عليه في مباراة مؤسفة.

وفي عنوان فرعي آخر، نددت صحيفة “سبورت” بأن إرنستو فالفيردي أراد مباراة دفاعية ولم يتمكن من التعامل مع الوضع في الوقت المناسب لتجنب الإقصاء ، وفي أسفل الصفحة، اختارت الجريدة نفس الصورة لمدرب مانشستر سيتي وعنونتها بـ”السيتي يصطدم بماتيو”، مشيرة إلى أن “حكم المباراة طرد جوارديولا بعد أن ألغى لفريقه هدفا صحيحا”.