ليبرمان يعمل على سن قانون بالسجن الفعلي لمن يصور أي جندي

رام الله - وطن: يعمل وزير جيش الاحتلال "أفيغدور ليبرمان"، وأعضاء الكنيست من قائمته من أجل سن مشروع قانون يقضي بالسجن الفعلي لمدة تتراوح ما بين 5-10 سنوات لكل من يقوم بتصوير جندي إسرائيلي في مهمة، أو أن يقوم بنشر الصور عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

مشروع القانون الإسرائيلي الذي يريد سنه ليبرمان جاء بعد يوم من نشر شريط فيديو يظهر فيه نشطاء اسرائيليون على حدود قطاع غزة يهاجمون لفظياً جنود من جيش الاحتلال، ويصفوهم بالإرهابيين.

وتابعت القناة الثانية العبرية، وفقاً للقانون المقترح، "الشخص الذي يصور الجنود أثناء قيامهم بواجبهم بقصد تقويض روح القوات الإسرائيلية سوف يُحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات، وإذا كان ينوي الإضرار بأمن الدولة، فسوف يُحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات".

وسيتم أيضاً ووفق مشروع القانون نفسه حظر توزيع المحتوى الفوتوغرافي على الشبكات الاجتماعية أو نقلها إلى الصحفيين في وسائل الإعلام.