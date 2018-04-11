منذ بداية مسيرات العودة.. 30 شهيداً و 3078 اصابة في غزة

غزة- وطن: أعلنت وزارة الصحة عن الاحصائية الاجمالية لاحداث مسيرة العودة منذ 30 اذار وحتى اسبوعها الثاني.

وأضاف اشرف القدرة الناطق باسم الوزارة ان 30 فلسطيناً استشهدوا خلال الاحداث، وأصيب 3078.

وفيما يلي الاحصائية كاملة:

- 30 شهيدا و 3078 اصابة

من الشهداء:

- 3 اطفال دون سن الـ 18عاما.

-من الاصابات

445 طفلا

152 سيدة

درجة الخطوة في مجمل الاصابات

- 106 خطيرة

-1183 متوسطة

-1789 طفيفة

نوع الاصابات ( 2107 جراح مختلفة و 971 استنشاق غاز )

سبب الاصابات

- 1236 بالرصاص الحي

- 300 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط

- 571 اصابات اخرى.

مكان الاصابات في الجسم

-152 في الرقبة و الرأس

-284 في الاطراف العلوية

- 59 في الظهر و الصدر

- 72 في البطن و الحوض

- 1343 في الاطراف السفلية

- 197 في اماكن متعددة

-حالات البتر بين المصابين

- 4 حالات بتر في القدم

- 4 حالات بتر في الاصابع

-استهداف مباشر للطواقم الطبية مما ادى الى:

- 30 اصابة بين المسعفين و الدفاع المدني بالرصاص الحي و الاختناق بالغاز

- تضرر 14 سيارة بشكل جزئي

- استهداف مباشر الصحفيين ادى الى :

-استشهاد الصحفي (ياسر مرتجي)

-اصابة 14 صحفي بالرصاص الحي و 29 اختناق بالغاز