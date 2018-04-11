ديلي تلغراف: غواصة بريطانية تلقت أوامر بالتحرك للمشاركة في توجيه ضربة في سوريا

رام الله - وطن: أفادت وسائل إعلام بريطانية، مساء الأربعاء، بأن غواصات بريطانية تلقت أوامر بالتحرك للمشاركة في توجيه ضربة في سوريا.

وقالت صحيفة "ديلي تلغراف" أنه من المتوقع توجيه الضربة يوم الخميس.

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) ذكرت اليوم الأربعاء أن رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي مستعدة للموافقة على مشاركة بلادها في عمل عسكري في سوريا ، وان ماي لن تسعى للحصول على موافقة برلمانية مسبقة.

يتبع

روسيا اليوم