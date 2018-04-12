"محدث" الاحتلال يهدم منشآت زراعية وجدرانًا في بلدة شقبا غرب رام الله

رام الله - وطن: اقتحمت قوات الاحتلال بآليات عسكرية وجرافات بلدة شقبا غرب رام الله، صباح اليوم الخميس، وشرعت بهدم منشآت زراعية وجدران، بحجة عدم الترخيص.

وقال المواطن فلاح المصري لـ"وطن"، إن قوات الاحتلال هدمت منشأة زراعية له، الى جانب منشآت اخرى وجدرانًا لمنازل.

ووفق مصادر محلية فإن مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة منذ الصباح والشبان الذين يحاولون منع الاليات العسكرية من التقدم نحو منازل البلدة.