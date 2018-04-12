الجيش السوري يستعيد كامل الغوطة الشرقية

رام الله - وطن: أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن استعادة الجيش السوري كامل السيطرة على مدينة دوما، آخر معقل لمسلحي "جيش الإسلام" في الغوطة الشرقية في ريف العاصمة دمشق.

وقال رئيس المركز الروسي للمصالحة يوري يفتوشينكو في موجز صحفي: "شهدنا اليوم على حدث هام في تاريخ الجمهورية العربية السورية، وهو رفع العلم السوري فوق دوما، إعلانا عن استعادتها بالكامل من سيطرة المسلحين، وتطهير كامل الغوطة الشرقية منهم".

وذكر أنه بدأ دخول الشرطة العسكرية الروسية إلى دوما لضمان الأمن والنظام العام في المدينة، وصيانة القانون فيها حتى تسليم إدارتها للسلطات السورية المدنية.

ولفت إلى أن مسلحي "جيش الإسلام" سلموا أكثر من 400 قطعة سلاح مع رحيلهم عن دوما، وأن 41213 شخصا غادروها منذ 28 فبراير، ليصل بذلك إجمالي المدنيين الذين تم إجلاؤهم عن الغوطة الشرقية تحت إشراف الجانب الروسي إلى 165123 شخصا بينهم 250 كانوا مختطفين لدى المسلحين.

المصدر: نوفوستي