كارتر يحذر ترامب من أي مواجهة عسكرية مع روسيا

وطن: حذر الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر إدارة الرئيس الحالي ترامب من تداعيات أي عمل عسكري ضد روسيا وسوريا، أو كوريا الشمالية ومن مغبة خروج الوضع عن السيطرة بما يهدد البشرية جمعاء.

ونقلت وكالة "أسوشيتد بريس" عن كارتر قوله: "أصلّي لأن تبقى بلادنا آمنة، وأن لا تبالغ الإدارة الأمريكية في إجراءاتها أو تزيد من تحدياتها لكوريا الشمالية، وروسيا أو سوريا".

واعتبر كارتر أن أي مواجهة عسكرية لو كانت صغيرة تعد بمثابة "إجراء خطير"، يمكن أن يخرج في نهاية الأمر عن نطاق السيطرة.

وأضاف: "آمل أن يدرك ترامب كما أدرك الرؤساء الآخرون، أن أي تبادل للضربات النووية ممكن أن يؤدي إلى كارثة للبشرية جمعاء".

وأشار إلى أن إدارة ترامب وقراراته تتعرض للانتقاد من جهات مختلفة، وأن "الكثير من الناس" باتوا يدركون أنهم "أخطؤوا" في اختيارهم لترامب رئيسا للبلاد.

المصدر: إنترفاكس