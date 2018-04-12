فتح معبر رفح في الاتجاهين

غزة - وطن: فتحت السلطات المصرية، اليوم الخميس، معبر رفح على الحدود المصرية الفلسطينية لسفر الحالات الانسانية وعودة العالقين.

وباشرت وزارة الداخلية في غزة تجهيز حافلات تقل مسافرين من الذين لم يتسنى لهم السفر في المرة الاخيرة التي ُفُتح فيها المعبر، إضافة إلى أربع حافلات من اليوم الذي تم إعلانه مُسبقاً.

ومنذ ساعات الفجر تجمع مئات الفلسطينيين امام صالة ابو يوسف النجار بخانيونس، قبل ان يجرى نقلهم بناء على كشوفات معدة مسبقاً الى معبر رفح.

وتضمنت الكشوفات عدداً من المرضى والجرحى الذين سيتم نقلهم إلى المعبر عبر سيارات الإسعاف من مجمع ناصر الطبي بخانيونس.