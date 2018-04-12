عريقات: التهديدات الأمريكية بضرب سوريا بالغة الخطورة

رام الله - وطن: اعتبر امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، ان التهديدات الامريكية بضرب سوريا بالغة الخطورة مضيفا" المنطقة ليست بحاجة للحروب وانما بحاجة للسلام".

واشار عريقات الى ان التصريحات الامريكية التي تبرر توجيه ضربة عسكرية الى سوريا بالحفاظ على الأمن والسلم الدوليين تتناقض وافشالها مشروعي قرارين لإدانة الجرائم وعمليات القتل التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة والاراضي الفلسطينية.

وفيما يتعلق بالقمة العربية، دعا عريقات في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الخميس، القمة المقبلة في السعودية الى تفعيل البند الذي اكدت عليه القمم السابقة وهو قطع العلاقات مع اي دولة تقوم بنقل سفارتها الى القدس.

واكد عريقات ان الاعتراف الامريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل واغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن مرورا بقطع وتخفيض المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية والاونروا هو بمثابة بدء التنفيذ الفعلي لما يسمى صفقة القرن.

واضاف عريقات أن القمة العربية التي تعقد الاحد القادم في مدينة الدمام بالسعودية ستؤكد بالإجماع على رفض قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب بشأن القدس باعتباره اجراء باطل ولاغي ومخالف للقانون الدولي.

وتابع عريقات ان القمة العربية ستعتمد بشكل تام رؤية الرئيس محمود عباس للسلام والتي اعلنها امام مجلس الامن الدولي .