موظفو السلطة في غزة يتظاهرون للمطالبة بصرف رواتبهم

رام الله - وطن: تظاهر المئات من موظفي السلطة الفلسطينية في غزة اليوم الخميس، للمطالبة بصرف رواتبهم عن الشهر الماضي، إسوة بأقرانهم في الضفة الغربية.

واحتج هؤلاء خلال تظاهرتهم ، التي جابت شوارع مدينة غزة، على صرف رواتب الموظفين في الضفة الغربية مطلع هذا الأسبوع دون قطاع غزة.

وردد المتظاهرون هتافات تؤكد على حقهم في صرف رواتبهم ، وأخرى تطالب بإنهاء الانقسام الداخلي وتحييد الموظفين عن الخلافات بشأن استمراره.

ولاحقاً اعتصم المتظاهرون قبالة مقرات عدة فروع لبنوك محلية في غزة وعمدوا إلى إغلاق مداخلها الرئيسية احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم.

الالمانية