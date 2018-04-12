النيابة: إجراءات التحقيق في قضية مقتل الغروف لا زالت مستمرة

رام الله - وطن: أكدت النيابة العامة أن إجراءات التحقيق في قضية مقتل المغدور رائد الغروف لا زالت مستمرة ولم تنتهي بعد.

وقال بيان صادر عن النيابة العامة، اليوم الخميس، إنه "حفاظا على سير إجراءات التحقيق وإبعادها عن الرأي العام فإن النيابة العامة تهيب بالمواطنين عدم نشر أو تداول أي معلومات أو تفاصيل أو أسماء أشخاص حول القضية عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وعدم تعريض سلامة الناس للخطر، لأن ذلك يعتبر مساسا بالأشخاص، ووجوب الحفاظ على سرية التحقيق وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته".

وأضاف البيان أن النيابة العامة ستعلن عن النتائج فور الانتهاء من التحقيق وفق الأصول.