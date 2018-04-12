انخفاض بنسبة 0.33% على مؤشر بورصة فلسطين

رام الله - وطن: سجل المؤشر الرئيسي لبورصة فلسطين انخفاضا بنسبة 0.33%، اليوم الخميس، في جلسة تداول بلغت قيمتها حوالي 852 ألف دولار أميركي.

وأغلق مؤشر القدس على 554.08 نقطة، منخفضا 1.84 نقطة عن جلسة تداول الأمس، مدفوعا بانخفاض مؤشر قطاع الاستثمار بنسبة 0.68%، ومؤشر قطاع الخدمات بنسبة 035%، ومؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.01%، مع استقرار مؤشري قطاع التأمين، وقطاع البنوك والخدمات المالية.

وشهدت جلسة اليوم التداول على حوالي 856 ألف سهم، في 106 صفقات، وجرى فيها تداول أسهم 15 شركة، انخفض منها سهم 7 شركات، وارتفع سهم شركتي البنك الإسلامي الفلسطيني، والقدس للمستحضرات الطبية، مع استقرار سهم 6 شركات.

والشركات الخاسرة كانت: المؤسسة العربية للفنادق، والفلسطينية للكهرباء، وفلسطين للتنمية والاستثمار، ومطاحن القمح الذهبي، والبنك الوطني، والعربية الفلسطينية للاستثمار "إيبك"، والاتصالات الفلسطينية.

والشركات المستقرة هي: البنك الإسلامي العربي، والمجموعة الأهلية للتأمين، وبنك فلسطين، وبنك الاستثمار الفلسطيني، وفلسطين للاستثمار العقاري، وموبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات.