النتشة يطلع سفير جنوب إفريقيا على تجربة فلسطين في مكافحة الفساد

رام الله - وطن: استقبل رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة اليوم الخميس في مكتبه بمقر الهيئة سفير دولة جنوب إفريقيا لدى فلسطين أشرف يوسف سليمان ومرافقه سكرتير القسم السياسي في مكتب الممثلية مالوسي كولا، وذلك بهدف الإطلاع على التجربة الفلسطينية في مكافحة الفساد وتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في قضايا مكافحة الفساد.

ورحب النتشة بالسفير وأطلعه على آخر مستجدات عمل الهيئة في مكافحة مظاهر الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية لدى أبناء الشعب الفلسطيني، حيث عملت الهيئة على توقيع إتفاقيات تعاون مع 12 جامعة فلسطينية لإعداد وتدريس مساقين حول سبل وآليات مكافحة الفساد وذلك لرفع مستوى الوعي والتثقيف لدى الطلبة فيما يخص قضايا الوقاية من الفساد.

واكد النتشة أن هيئة مكافحة الفساد هي هيئة الشعب الفلسطيني بكافه أطيافه، موضحا بأنها هيئة مستقلة ولا يقتصر عملها على حزب أو حركة أو جماعة معينة، واستعرض أهم الإجراءات والآليات التي تتبعها الهيئة في عملها، وأطلع السفير على أهم الإنجازات التي حققتها الهيئة في عملها خلال السنوات الماضية.

وأشار النتشة إلى أن الهيئة تهدف للوصول إلى دولة فلسطينية مستقلة، قائمة على أساس النزاهة والديموقراطية والحرية، مشددا على أهمية تعزيز العمل المشترك لتحقيق هذا الهدف.

من جانبه أشاد السفير بعمل الهيئة وهيكليتها وطريقة تعاملها مع قضايا الفساد، وشدد على أهمية الإطلاع والإستفادة من التجربة والخبرة الفلسطينية في مكافحة الفساد حيث أنها تجربة لافتة للنظر ومتميزة جدا.

وكشف السفير أن دولة جنوب إفريقيا تتطلع لتعزيز العمل المشترك وتطوير العلاقة بين الجانبين، ودعا الهيئة لتوقيع مذكرة تفاهم لتقوية سبل وآليات التعاون، ووجه دعوة للنتشة لزيارة دولة جنوب إفريقيا للإطلاع على تجربتها الخاصة في مكافحة الفساد وللمشاركة في ذكرة الحرية "اليوم الوطني" لجنوب إفريقيا.

وناقش الطرفان خلال اللقاء تاريخ العلاقات المشتركة بين البلدين، بالإضافة لتبادل بعض الآراء والأفكار بشأن القضاء على الفساد وآليات مكافحته.

وفي ختام اللقاء شكر النتشة السفير سليمان على دعوته، مؤكدا على رغبته بتلبية الدعوة بأقرب فرصة ممكنة بهدف الإطلاع على تجربة جنوب إفريقيا في قضايا مكافحة الفساد.

واتفق الطرفان على استمرار التواصل من أجل التعاون المستقبلي في مكافحة الفساد.