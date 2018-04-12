الشهيد ابو حجيلة يلتحق باشقاءه الثلاثة

غزة - وطن: شيعت جماهير غفيرة في قطاع غزة، ظهر اليوم الشهيد محمد ابو حجيلة الى مثواه الاخير، بعد ان ارتقى شهيدا فجر اليوم جراء قصف اسرائيلي.

ونعت كتائب القسام الشهيد، فيما شارك العشرات من كتائب القسام في التشييع وسط هتافات غاضبة واطلاق نار في الهواء.

وانطلق موكب الشهيد حجيلة منذ ساعات صباح اليوم الخميس من مجمع الشفاء الطبي إلى بيته لإلقاء نظرة الوداع عليه ثم الصلاة عليه في المسجد العمري الكبير وصولاً إلى مقبرة الشهداء شرق مدينة غزة.

"كنت اتوقع استشهاده في كل لحظة لكني كنت اخاف ان اعيش وافقده ايضا"، بهذه الكلمات وصفت الحاجة أم اياد والدة الشهيد محمد ابو حجيلة، حالها اليوم بعد ان شيع المواطنون محمد، وهو ابنها الرابع الذي يستشهد، بينما قالت جدته انه كان دائم السؤال عنها، مشيرة الى أنها كانت تدعو له دوماً ان يبعد الله شر الاحتلال عنه فكان يضحك دوما دون ان يرد.

وكانت الحاجة ام اياد قد فقدت 3 من ابناءها في السنوات الماضية، فنجلها ادهم استشهد بعد ان نفذ عملية استشهادية في العام 2004، بينما استشهد نجلها في قصف اسرائيلي، وقضى نجلها البكر "اياد" مرضاً، وها هو "محمد" يستشهد ليلتحق بإخوانه شهيدا.

يشار الى أن الشهيد محمد متزوج وله 3 اطفال أكبرهم يبلغ 7 أعوام.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" نعت اليوم الخميس، الشهيد محمد حجيلة، وأكدت أن تصديه لطائرات الاحتلال الإسرائيلي التي شنت هجومًا على غزة دليل أن المقاومة حاضرة وبقوة وملتصقة بشعبها.