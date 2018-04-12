وفد دبلوماسي دولي يزور قرية "بيت اسكاريا" جنوب بيت لحم

بيت لحم-وطن: زار وفد ضم قناصل ودبلوماسيين دوليين ومنظمتين حقوقيتين محلية ودولية، قرية بيت اسكاريا جنوب غرب بيت لحم، اليوم الخميس، بدعوة من الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، بالتعاون مع دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية.

وتجول الوفد في القرية، واستمع إلى شرح مفصل حول معاناة أهلها نتيجة ممارسات الاحتلال واعتداءاته.

ورافق الوفد رئيسة الاتحاد العام للمرأة انتصار الوزير وعضو الأمانة العامة والمجلس الثوري لحركة "فتح" خولة الأزرق، ورئيس مجلس قروي بيت اسكاريا ونائبه، ومدير التربية والتعليم لمحافظة بيت لحم سامي مروة، ومستشارة السياسات لملفي الحدود والاستيطان في شؤون المفاوضات فاتنة هودلي.

وأطلع نائب رئيس المجلس محمد عطا الله الوفد على الأوضاع المأساوية للقرية التي تقع وسط مجمع "غوش عتصيون" الاستيطاني، حيث إنها ليست كأي قرية أخرى فالأهالي يطلقون عليها اسم الخربة، في إشارة إلى حجم الخراب في القرية نتيجة حصارها والاعتداءات المستمرة عليها.

وقال عطا الله إن سلطات الاحتلال مارست شتى أنواع الترهيب على سكان القرية، الذين يعتبرون صمودهم فيها رأس مالهم الوحيد، "حاصرونا من كل الاتجاهات وسرقوا أرضنا ولم يبقوا لنا من أصل 800 دونم سوى 50 دونما، وقطعوا عنا الكهرباء والماء، وبعد صراع طويل في المحاكم استطعنا أن نرجعها للقرية، وحين بنينا مسجدا للقرية هدموا المئذنة ومنعوا الأذان بحجة أنه يزعجهم، وحرقوا المزروعات وجرفوا الأراضي وأطلقوا الخنازير والكلاب على بيوتنا".

وقالت سيدة من القرية، إن ما يقارب 80% من نسائها يعانين أمراضا مزمنة كالضغط والسكري، كما أن عدد أفراد العائلات في القرية يتنامى، ما يشكل ضغوطات جسدية ونفسية عليهن، خاصة في ظل عدم سماح الاحتلال باضافة غرف للمنازل أو البناء في القرية.

ويتكون مجمع "غوش عتصيون" الاستيطاني من مستوطنات "الون شيفوت، كفار عتصيون، مجدال عوز، نافي دانيال، جبعوت، بيت عين، روش تسوريم، بيار عيليت".

ويعيش أهالي القرية على زراعة ما تبقى لهم من أراض، ومن أبرز مزروعاتهم العنب والكرز والمزروعات الصيفية.