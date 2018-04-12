الأسير وسام ربيع يعلن إضرابه عن الطعام

وطن: قال محامي نادي الأسير مأمون الحشيم، اليوم الخميس، إن الأسير وسام ربيع من بلدة بيت عنان قضاء القدس، أعلن اليوم إضرابه عن الطعام في مركز تحقيق "المسكوبية"، احتجاجاً على ظروف التحقيق القاسية، والمتمثلة بالتحقيق معه لساعات طويلة إضافة إلى حرمانه من النوم ومن لقاء المحامي.

وأضاف المحامي الحشيم أن محكمة الاحتلال مددت اعتقاله لمدة سبعة أيام. يذكر أن الأسير ربيع معتقل منذ 30 آذار 2018.

فيما أكد إن الأسير أيمن اطبيش (37 عاماً) من دورا في الخليل، يواصل إضرابه عن الطعام الذي شرع به منذ تاريخ الخامس من نيسان/أبريل الجاري احتجاجاً على استمرار مخابرات الاحتلال "الشاباك" بعزله منذ تاريخ 27 تشرين الثاني 2017.

ونقل محامي نادي الأسير عن الأسير اطبيش خلال زيارته في عزل معتقل "ريمون" أن إدارة معتقلات الاحتلال تحتجزه في زنزانة تنتشر فيها الفئران، وتتعمد بإجراء عمليات تفتيش قد تصل لثلاث مرات يومياً، رغم قيامها بحسب كافة مقتنياته؛ كما وحرمته من زيارة عائلته.

يُشار إلى أن الأسير اطبيش قضى ما مجموعه في معتقلات الاحتلال أكثر من (13) عاماً بين أحكام واعتقال إداري، وخلالها خاض إضرابين عن الطعام ضد اعتقاله الإداري.