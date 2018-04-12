إيطاليا ترفض المشاركة في عمل عسكري ضد سوريا

وطن-وكالات: أعلن مصدر رسمي في الحكومة الإيطالية أن روما لن تشارك مباشرة في أي نشاط عسكري من قبل حلفائها فيما يتعلق في سوريا.

ونقل التلفزيون الحكومي صباح الخميس عن مصدر رسمي (لم يسمه) في الحكومة قوله: "بناء على الاتفاقيات الدولية والثنائية المبرمة فقد قدمت إيطاليا دائماً الدعم لأنشطة قوات التحالف في سبيل ضمان الأمن والحماية لها".

وأشار في السياق ذاته إلى أن "إيطاليا مع ذلك ليست شريكة بشكل مباشر فيما يتعلق بأي نشاط قيد التنفيذ ضد سوريا"، لافتا إلى أن "إيطاليا، كما كان موقفها حتى الآن، لم تشارك قط في أنشطة عسكرية في سوريا".

وأوضح أن "الحكومة الإيطالية "دانت على الدوام جميع انتهاكات حقوق الإنسان وجميع أشكال العنف ضد السكان المدنيين، وتعتبر أنه ليس مقبولا استخدام الأسلحة الكيميائية".

والأربعاء، حذر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، روسيا، من "رد قادم" على الهجوم الكيميائي المزعوم في مدينة دوما، قبل أيام.

وقال ترامب، في تغريدة عبر "تويتر"، إن "روسيا تعهدت بإسقاط أي صواريخ يتم إطلاقها على سوريا"، وأضاف: "استعدي يا روسيا لأن الصواريخ قادمة.. صواريخ جميلة وجديدة وذكية".

(العالم)