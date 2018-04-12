انتهاء أزمة جامعة "خضوري" والدوام الأحد المقبل

وطن: أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، مساء اليوم الخميس، انتهاء أزمة جامعة فلسطين التقنية – خضوري، وانتظام الدوام فيها صباح الأحد المُقبل.

وأوضحت الوزارة، أن انتهاء الأزمة جاء بعد سلسلة طويلة من الحوارات التي قادتها الوزارة بالتعاون مع إدارة الجامعة ومجلس اتحاد الطلبة والكتل الطلابية، والعديد من الجهات المعنية.

جدير بالذكر، أن كتلة فلسطين في الجامعة دعت قبل أيام إلى "حوار مفتوح بين القوى الوطنية والمؤسسات الرسمية والشعبية وكل غيور على مصلحة المسيرة التعليمية في المحافظة في ظل الأزمة التي جاءت بسبب سياسات المماطلة والتهميش من قبل إدارة الجامعة بحقوق الطلبة الأساسي".

وأكّدت الكتلة في بيانٍ لها على التزامها "بالاستمرار في سير العمل النقابي حتى تحقيق آخر حق من حقوق الطلبة مهما كان الثمن".

وتجدر الإشارة أن كتلة فلسطين تضم تحالف القوى الديمقراطية والتقدمية "جبهة العمل الطلابي التقدمية، كتلة الوحدة الطلابية، كتلة اتحاد الطلبة التقدمية، تجمع المبادرة الطلابي، كتلة الاستقلال، كتلة نضال الطلبة".

وكانت الجامعة قد أعلنت، الإثنين، عن "إغلاق أبوابها حتى إشعار آخر كاحتجاج على التشويشات وتعليق الدوام المستمر من قبل مجلس الطلبة"، على حد قولها.