بوتين: سنعمل على الصاروخ "فائق الثقل"

وطن- وكالات: أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه من المخطط أن يتم البدء بإجراء الاختبارات على الصاروخ الروسي الجديد بعد 10 سنوات.

وأكد الرئيس الروسي أثناء جولة في معرض "الفضاء" في موسكو: "من أجل إجراء اختبار الصاروخ في محطة الإطلاق الفضائية الشرقية، يجب إقامة منصة إطلاق خاصة".

وقال بوتين بمناسبة اليوم العالمي للفضاء:"نعتزم بدء العمل في المستقبل القريب على الصاروخ الفائق الثقل، فنحن نعمل الآن على الصاروخ الثقيل، والآن علينا العمل على الصاروخ الفائق الثقل".

وتابع الرئيس الروسي:"يجب العمل على إنشاء الصاروخ والمنصة بالتوازي، بحيث يتم الانتهاء من العمل في آن واحد".

وتم تخصيص 1.6 مليار روبل لإنشاء المشروع، ويجب أن يتمكن الصاروخ من حمل أكثر من 80 طنا في المدار الأرضي المنخفض، وما لا يقل عن 20 طنا إلى القمر.

ومن المخطط أنه وبمساعدة الصاروخ الجديد سيكون من الممكن إرسال السفن والمحطات الفضائية ليس فقط إلى القمر وإنما إلى المريخ والمشتري أيضاً، ويجب أن لا تدوم الرحلة إلى القمر أكثر من 5 أيام.

"سبوتنيك"