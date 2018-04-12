ترامب يعقد اجتماعا الليلة ليتخّذ قراره بشأن سوريا

وطن-وكالات: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن اجتماعاً سيعقد اليوم في شأن سوريا وستُتخذ قرارات في هذا الصدد قريباً جداً، في الوقت الذي أكد فيه وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس للكونغرس إلى أن هجوماً كيماوياً قد وقع في سوريا وأن الولايات المتحدة تريد وجود مفتشين على الأرض لجمع الأدلة.

وحذر ماتيس من أن أحد شواغله الرئيسية بخصوص أي ضربة عسكرية أميركية هو منع خروج الحرب في سوريا عن السيطرة، متهماً روسيا بالتواطؤ في إحتفاظ سوريا بأسلحة كيماوية برغم إتفاق في 2013 يلزم سوريا بالتخلي عن تلك الترسانة توسطت فيه موسكو.

وفي سياق متصل، طرحت السويد مشروع قرار بمجلس الأمن يطالب الأمم المتحدة بإرسال فريق إلى سوريا للبت في جميع القضايا الخاصة باستخدام الأسلحة الكيماوية في حين رفضت إيطاليا المشاركة في أي عمل عسكري في سوريا لكنها ستقدم الدعم اللوجيستي للحلفاء.