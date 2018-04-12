هيئة المتقاعدين العسكرين بغزة لوطن: احالة دفعة جديدة من العسكريين الى التقاعد

غزة-وطن: أعلنت "الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين" في قطاع غزة، مساء اليوم الخميس، عن وصولها أوامر إدارية خاصة بإحالة موظفين عسكريين إلى التقاعد القسري في شهر إبريل 2018.

و أكد اللواء سعيد فنون رئيس الهيئة الوطنية للمتقاعدين في المحافظات الجنوبية في اتصال هاتفي مع وطن، أن الأوامر الإدارية الجديدة التي وصلت الهيئة تخص منتسبي الشرطة، والدفاع المدني، والأمن الوطني.

وبين فنون أن الهيئة ستعمل على تسهيل جميع المعاملات المتعلقة بحصول الموظفين على قرارات التقاعد، والتأمينات الصحية والبطاقات والزيارات وغيرها، نافياً أن يكون لديه عدد معين حول المحالين الى التقاعد حتى الآن.

ودعت الهيئة المراجعين للتوجه لفروعها كل حسب مكان سكنه في قطاع غزة يوم الأحد 15 إبريل لاستلام الأوامر الإدارية.