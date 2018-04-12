تيسير الزبري يوضح سبب عدم قبوله المشاركة في جلسة الوطني

رام الله- وطن: رفض تيسير الزبري أحد قادة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في الأردن، وعضو المجلس الوطني، المشاركة في جلسة المجلس الوطني المزمع عقدها في رام الله، نهاية نيسان الجاري.

وقال الزبري في رده على دعوة وجهها له رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، وفق ما وصلت وطن، إنه يرفض المشاركة في الدورة الثلاثة والعشرين للمجلس الوطني المقررة في الـ 30 من نيسان الجاري، لوجود قصور واضح في التحضير لها، وفق ما قاله.

وأضاف "وصلتني الدعوة الموجهة من طرفكم- في اشارة الى رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون- لحضور الدورة الثالثة والعشرين للمجلس الوطني الفلسطيني المقرره بتاريخ 30.4.2018 في مدينة رام لله".

"أشكركم على توجيه الدعوة ، وأعتذر عن الحضور والمشاركة في هذه الدورة للمجلس، ذلك لانني اعتقد بأن هناك قصورا واضحا في التحضير لهذه الدورة ؛ وهو قصور لم نكن معتادين عليه ضمن اعرافنا الفلسطنية الداخلية" وفق ما جاء في رده.

وأشار "كنت اعتقد بأنه سوف يجري الالتزام بقرارات اللجنة التحضرية التي انعقدت في بيروت في كانون ثاني من العام 2017 والتي قررت الدعوة لمجلس وطني فلسطيني يشارك به الجميع سواء بالتوافق أو الانتخاب حيثما كان ممكنا ، وبما يتيح المجال لمشاركة جميع القوى الفلسطينية من فصائل وطنية وكافة الفعاليات الفلسطينية في الداخل والشتات ....الخ ، وكنا استبشرنا خيرا بنتائج ذلك الاجتماع ؛ بإعتباره يشكل مدخلاً لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية".

وأوضح "ولكن: إن الاصرار على تجاوز قرارات اللجنة التحضرية المشار لها والتي انعقدت انذاك برئاستكم ، سوف يكرس الاوضاع القائمة في العمل الفلسطيني المتمثلة بالانقسام الداخلي ، والمراوحه في ذات المكان والافتقار الى اي من عناصر الصمود الوطني ، في ظل اشتداد حالة العداء من قبل التحالف الامريكي- الاسرائيلي وما يسمى" بصفقة القرن" ، إضافة الى أن المجلس بدعوته الحالية ومكانه في رام الله المحتلة مما يتيح للاحتلال التحكم في مشاركة اعضاء المجلس ، ويحرم بذلك الجزء الاكبر من ممثلين الشتات الفلسطيني من المشاركة في اعمال المجلس. لذلك ، فقد قررت أن لا اشارك في الدورة موضع الدعوة ( دورة 23 بتاريخ 30 نيسان الجاري ) ، مع التأكيد على التزامي بكافة قرارات الاجماع الوطني الفلسطيني".

