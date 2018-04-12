الاحتلال يستدعي سفير إيرلندا بعد زيارة عمدة دبلن لرام الله

القدس- وطن: استدعت الخارجية الإسرائيلية، اليوم الخميس، سفير إيرلندا في "تل أبيب" للاحتجاج على زيارة عمدة مدينة دبلن، مايكل ماك دونشا، لمدينة رام الله، رغم قرار منعه دخول دولة الاحتلال، واعتبروا زيارته مشاركة في فعالية معادية لإسرائيل.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الخميس، إن إسرائيل تعرب عن "خيبة أملها وصدمتها العميقة" من الزيارة. وأضافت أن الفعالية في مدينة رام الله كانت "بوضوح" ضد إسرائيل، وأقيمت في اليوم الذي تحيي إسرائيل فيه ذكرى المحرقة. وتتوقع إسرائيل ردا "رسميا وعاما" من إيرلندا على سلوكه، وفقا للبيان.

وقبيل زيارة ماك دونشا، أصدر وزير الداخلية الإسرائيلي، أرييه درعي، ووزير الأمن الداخلي والشؤون الإستراتيجية، غلعاد إردان، تعليمات بمنعه من دخول فلسطين لمنعه من المشاركة في مؤتمر بشأن "مكانة بلدية القدس".

وقالت وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية أن سبب قرار منع دخول ماك دونشا إلى فلسطين المحتلة هو تعاونه مع منظمة تدعو لمقاطعة منتجات شركات إسرائيلية، وأخرى دولية تنشط في البلاد، خاصة بعد الإعلان الصريح لبلدية دبلن تبنيها مواقف حركة مقاطعة إسرائيل العالمية (BDS).

ورغم التعليمات الصادرة، تمكن عمدة دبلن من الوصول إلى رام الله والمشاركة في المؤتمر، وادعت وزارة الداخلية أن خللا حصل، وأن اسم مايكل ماك دونشا لم يكتب بشكل صحيح في طلب منع دخوله.

وعلم لاحقا أن وزارتي الداخلية والأمن الداخلي تبادلتا التهم بشأن "الخلل" الذي حصل، وأتاح لماك دونشا الوصول إلى رام الله. وبادر درعي إلى تعيين مدير عام وزارة الدخلية، مردخاي كوهين، مسؤولا عن التحقيق في كيفية دخول رئيس بلدية دبلن فلسطين المحتلة، بداعي منع تكرار مثل هذا "الخلل" مستقبلا.

"عرب 48"