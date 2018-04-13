فيديو| المئات يتوافدون إلى حدود غزة استعداداً لجمعة حرق علم الاحتلال

غزة-وطن: يستعد مئات الشبان في قطاع غزة، اليوم الجمعة، للمشاركة في مسيرات العودة للأسبوع الثالث على التوالي، والتي أطلق عليها "جمعة رفع علم فلسطين وحرق علم إسرائيل".

وقد بدأت الجماهير منذ ساعات الصباح الأولى بالتوافد إلى خيام العودة المنتشرة على الحدود الشرقية لقطاع غزة، للمشاركة في جمعة العلم، فيما يواصل جيش الاحتلال نشر قناصته على طول السياج الفاصل لقمع المتظاهرين .

وقال عضو اللجنة الإعلامية بمسيرات العودة الكبرى، أحمد أبو رتيمة، إن "الجماهير الفلسطينية تستعد للمشاركة الواسعة في الجمعة الثالثة "للمسيرات"، وهي جمعة رفع العلم الفلسطيني وحرق علم الاحتلال".

وأضاف أبو رتيمة أنه "سيتخلل المسيرات عدد من الأنشطة الوطنية والجماهيرية، بحضور واسع من وسائل الإعلام الدولية التي باتت تضع مسيرات قطاع غزة السلمية على سلم تغطيتها الإعلامية".

ودعا أبو رتيمة الجماهير للمحافظة على سلمية المسيرات، وعدم حرفها عن مسارها، نافيا المصطلحات التي أطلقت على حراك اليوم وتسميته "بجمعة المولوتوف"، مؤكداً أن هذه الدعوات خارجة عن سياق وأهداف المسيرات وحرفًا لمسارها.