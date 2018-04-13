مشروع قانون روسي للرد على العقوبات الأمريكية

وطن-وكالات: أعدت الكتل النيابية الأربع في مجلس "الدوما" الروسي "البرلمان" مشروع قانون حول التدابير الجوابية على العقوبات الأمريكية الأخيرة ضد روسيا.

وأشرف على إعداد مشروع القانون رئيس مجلس "الدوما" فياتشسلاف فولودين ورؤساء الكتل البرلمانية "روسيا الموحدة"، والحزب "الشيوعي الروسي"، والحزب "الليبرالي الديمقراطي الروسي" وحزب "روسيا العادلة".

وقال فولودين: "ينص مشروع القانون على تبني تدابير جوابية ضد الولايات المتحدة، ويلحق بقائمة العقوبات الجوابية الروسية فريقا من المسؤولين الأمريكيين الضالعين في أعمال غير ودية وهدامة تجاه روسيا، ويعاقب كافة الجهات الأمريكية المنخرطة في العقوبات ضد روسيا".

المصدر: (روسيا اليوم)