إصابة 3 مواطنين برصاص الاحتلال شرق مدينة غزة

غزة-وطن: أصيب ثلاثة مواطنين برصاص الاحتلال الحي، اليوم الجمعة، إثر قنص جنود الاحتلال عشرات المواطنين المحتشدين قرب الشريط الحدودي شرق حي الزيتون، جنوب شرق مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال المتمركزين خلف السواتر الترابية في محيط موقع "ملكة" العسكري شرق حي الزيتون، أطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب عشرات المواطنين شرق الحي، ما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم بالرصاص في أقدامهم، نقلوا على إثرها إلى مستشفى الشفاء لتلقي العلاج، وحالتهم متوسطة.

وكانت حشود جماهيرية زحفت منذ ساعات الصباح صوب المناطق الحدودية من رفح جنوباً إلى بيت حانون شمالا في قطاع غزة، في إطار المسيرات السلمية الشعبية في الجمعة الثالثة من فعاليات إحياء ذكرى يوم الأرض "جمعة رفع العلم".