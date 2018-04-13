"اوتشا": 32 شهيدا و3078 اصابة خلال الاسبوعين الماضيين

رام الله- وطن: قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" ان قوات الاحتلال قتلت 32 فلسطينيًا وأصابت 3.078 بجروح خلال الأسبوعين الماضيين.

ويغطي "أوتشا" في تقرير حماية المدنيين، الذي اصدره اليوم الجمعة، الفترة من ( 27آذار الماضي- 9 نيسان الجاري).

واشار الى ان معظم الشهداء والجرحى في سياق مسيرات وفعاليات يوم الارض، وهي سلسلة من المسيرات والفعاليات التي استُهلَّت في يوم 30 آذار الماضي ، وتستمر حتى يوم 15 أيار المقبل، والذي يصادف الذكرى الـ70 للنكبة.

وبين، ان هذه الاحتجاجات اندلعت على جانب غزة من السياج الحدودي مع إسرائيل، حيث يفرض جيش الاحتلال منطقة محظورة بحجة الدواعي الأمنية. ولم تسجل أي إصابات في صفوف الجيش.

ولفت التقرير الى ان هذه الاحداث أثارت القلق إزاء الاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الاحتلال، وقال المتحدث باسم المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، "بالنظر إلى العدد الكبير من الإصابات والشهداء وعلى ضوء التصريحات المثيرة للقلق الصادرة عن سلطات الاحتلال في الأيام التي سبقت التظاهرات، والمؤشرات بأن الشهداء والجرحى كانوا غير مسلحين ولم يشكّلوا تهديدًا خطيرًا على قوات الجيش التي كانت محمية جيدًا، بل وفي بعض الحالات فإن الشهداء والجرحى كانوا في حالة هروب بعيدًا عن السياج الأمني، فإن هناك مؤشرات قوية بأن قوات جيش الاحتلال استخدمت القوة المفرطة".

وعبّر الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه العميق إزاء المواجهات والشهداء، ودعا إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف في هذه الحادثة.

وفي الضفة الغربية، اشار التقرير الى ان قوات الاحتلال أصابت 715 فلسطينيًا، من بينهم 165 طفلًا، خلال المسيرات الاسبوعية السلمية. ووقع نحو 76 في المائة من هذه الإصابات خلال المواجهات التي اندلعت إحياءً لذكرى "يوم الأرض" وتضامنا مع غزة.

وسُجل العدد الأكبر من الإصابات في مدينة قلقيلية، وتلتها قريتا كفر قليل واللبن الشرقية (وكلتاهما في نابلس)، وخلال المواجهات التي اندلعت بالقرب من حاجزيْ بيت إيل أو وحوارة (في رام الله ونابلس). كما سُجل 16% من الإصابات خلال المواجهات التي اندلعت في سياق سبع عمليات تفتيش واعتقال. ووقعت غالبية الإصابات (90 إصابة) خلال عملية في أبو ديس (القدس). ونجمت غالبية الإصابات (80 %) عن استنشاق الغاز المسيل للدموع والذي استلزم الحصول على علاج طبي، وتلاها الإصابات بالعيارات المعدنية المغلفة بالمطاط (13 %) والذخيرة الحية (3 %). ومن جملة من أصيبوا باستنشاق الغاز المسيل للدموع 25 طالبًا في المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في مدينة الخليل بعد أن ألقت قوات الاحتلال قنابل الغاز في باحة مدرستين في يوم 3 نيسان.

واستشهد شابان جراء الجروح التي أصيبا بها بعد أن أُطلقت النار عليهما في حادثتين منفصلتين، بحجة تنفيذ عمليات طعن.

وهدمت سلطات الاحتلال أو استولت أو أغلقت 15 مبنى في المنطقة (ج) والقدس الشرقة بحجة عدم الترخيص، مما أدى إلى تهجير 11 فلسطينيًا وإلحاق الضرر بما يزيد على 80 آخرين. وكانت خمسة من المباني المستهدفة، بما فيها مبنى هدمه أصحابه بعد أن تلقوا أوامر بهدمه، تقع في القدس الشرقية، والمباني العشرة الأخرى في التجمعات السكانية الكائنة في المنطقة (ج). وكانت خربة زنوتا جنوبي الخليل إحدى التجمعات السكانية المتضررة، حيث صودر فيها مبنيان يُستخدمان كمدرسة ابتدائية يدرس فيها 24 طالبًا. ويشير تقييم نُشر مؤخرًا إلى أن 44 مدرسة أساسية يقع 36 منها في المنطقة (ج) وثماني في القدس الشرقية) ويدرس فيها نحو 5,000 طالب في هذه الآونة، مهددة بالهدم أو المصادرة بحجة الافتقار إلى رخص البناء.

وفي يوم 10 نيسان، أعلنت سلطات الاحتلال عن توسيع منطقة الصيد المسموح بها على امتداد الساحل الجنوبي لقطاع غزة من ستة إلى تسعة أميال بحرية بصورة مؤقتة. وقد أسهمت التوسعات المماثلة في زيادة حصيلة كميات الصيد الإجمالية بصورة ملموسة خلال العامين 2016 و2017. ومع ذلك، فما تزال هذه الكميات محصورة بصورة رئيسية في سمك السردين ذي القيمة المنخفضة، مما يقلل من أهميته الاقتصادية. ولذلك، فما يزال الصيادون يواجهون صعوبة في الحصول على دخل يعتاشون منه.

وأفادت التقارير بأن المستوطنين نفذوا ما لا يقل عن ست هجمات أدت إلى إصابة فلسطينيين بجروح أو ألحقت الضرر بممتلكاتهم.

وأصيب شاب يبلغ من العمر 20 عامًا، بعد أن اعتدت مجموعة من المستوطنين عليه جسديًا ودهسوه بدراجة نارية في قرية التواني جنوبي الخليل. وفي ثلاث حوادث منفصلة وقعت في بيت حنينا (القدس الشرقية) وفرعتا (قلقيلية) وبيتا (نابلس)، أحرق المستوطنون 11 مركبة وخطوا عبارات عنصرية وعبارات دفع الثمن على جدران منزلين فلسطينيين. كما لحقت الأضرار بمركبتين وحافلة مدرسية في حادثتين منفصلتين شهدتا إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة من قبل المستوطنين على طرق بالقرب من دورا (الخليل) والمدخل الشمالي لمدينة الخليل.

وفي حادثتين أخريين، أصيب 19 شابا خلال المواجهات التي اندلعت مع قوات الاحتلال بعد أن اقتحم مستوطنون عدة مواقع دينية في الضفة الغربية، مما تسبب في وقوع مواجهات مع الشبان والاهالي.